Bakan Soylu: Avrupa 'Türkiye'de böyle bir şey olamaz' dedi (2)

'OTOYOLLARDA HIZ SINIRININ ARTMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR'Bakan Soylu, '2021- 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenliği İhtisas Grupları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yol ve araç kalitesinin artması nedeniyle otoyollarda...

'OTOYOLLARDA HIZ SINIRININ ARTMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR'

Bakan Soylu, '2021- 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenliği İhtisas Grupları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yol ve araç kalitesinin artması nedeniyle otoyollarda hız limitlerinin bir miktar esnetilebileceğini söyledi. Soylu "Trafik kazalarının en önemli nedeni sürat; ama eski Türkiye değil. Yol standardımız, kalitemiz konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da karayollarımızda çok yetkindir. Bizim sürat kilometremiz 120'dir, ona bir yüzde 10'luk tolerans var, 132 kilometredir. Otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre karayolları ile trafik bir çalışma yapıyorlar. Bir miktar artırma konusunda, özellikle yeni kara yollarından başlamak suretiyle bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Elbette ki ortalama hız da kendi açısından önemli bir anlayış oluşturmaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan