Bakan Soylu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti
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Bakan Soylu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle görüştü.

25.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:12
Bakan Soylu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı , Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle görüştü.

Soylu ile heyet, Bakanlık'taki toplantı salonunda bir araya geldi.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bakan Soylu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etti
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