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Bakan Soylu, Avrupa Konseyi raportörlerini kabul etti

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Bakan Soylu, Avrupa Konseyi raportörlerini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eş raportörleri Vladimir Prebilic ile David Eray'ı kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eş raportörleri Vladimir Prebilic ile David Eray'ı kabul etti.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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