Bakan Soylu, Atatürk büstüne zarar verenlerin yakalandığını açıkladı
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Bakan Soylu, Atatürk büstüne zarar verenlerin yakalandığını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Soylu, Atatürk büstüne zarar verenlerin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da Atatürk heykellerine zarar veren kişilerin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da Atatürk heykellerine zarar veren kişilerin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Atatürk heykellerine saldıran kişilerin yakalanarak gözaltına alındığını belirterek, "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer. Türk polisi yakalar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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