Bakan Soylu askerlerle bir araya geldi
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Bakan Soylu askerlerle bir araya geldi

Bakan Soylu askerlerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan askerlerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan askerlerle bir araya geldi.

Öğle saatlerinde Van'a gelen Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile Tendürek bölgesindeki askeri üs bölgesi ziyaretinin ardından Hangedik Hudut Karakoluna geçti. Burada askerlerle birlikte yemek yiyen ve hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Soylu, kentteki ziyaretini sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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