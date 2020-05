Bakan Soylu, asker ve polislerin bayramını kutladı İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan askerlerin ve Suriye'de görev yapan özel harekat polislerinin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Çobanbey Gümrük Kapısı'na geldi. Burada Kilis Valisi Recep Soytürk tarafından karşılan Soylu, daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Çobanbey Taktik Komuta Merkezi ve Jandarma Danışman Tim Komutanlığını ziyaret etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarında askerlerle sohbet edip bayramlarını kutlayan Soylu, zorlu bir coğrafyada yaşandığını ve her zaman bu toprakları zora düşürmek isteyenler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizim ortak bir karakterimiz var, hürriyet, özgürlük, bağımsızlık. Bizim bir ortak karakterimiz daha var, biz Müslüman'ız. Yaratıldığımızdan bugüne kadar Allah'ın bize emrettiği bir şey var. İyilikleri anlatacağız, kötülüklerden sakındıracağız. Sadece kendi topraklarımızın ve kendi insanımızın hürriyeti, özgürlüğü, zenginliği, bağımsızlığı için değil. Allah'ın emrettiği odur ki, bunu uzanabildiğimiz yere kadar anlatmak bize emredilmiştir."Ardından Kilis'e dönen Soylu, Elbeyli ilçesindeki yol kontrol noktasındaki polislerin de bayramını kutladı.'EN GÜZEL, EN KIYMETLİ TOPRAKLARI VATAN YAPMIŞIZ'Bakan Soylu, daha sonra Kilis Valiliği Suriye Görev Gücü Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek Koordinatör Emniyet Müdürü ve Kilis Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Güngör'den bilgi aldı. Burada konuşan Soylu, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak huzurla, afiyetle, birlik ve beraberlikle nice bayramlara ulaşmayı diledi. Dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz dünyanın en güzel, en kıymetli topraklarını kendimize vatan yapmışız. Gözü olanlar, fitne çıkaranlar, hile yapanlar, oyun kuranlar var ama bizim üzerimizde sadece bu toprakların muhafazası üzerine bir sorumluluğumuz yok. Biz Müslüman'ız. Emir bize şöyledir: İyilikleri anlatacaksınız, kötülüklerden sakındıracaksınız, çok açık. Bu sadece 780 bin kilometrekareye ait bir emir de değildir. Bu sadece kendimize ait bir emir de değildir. Etrafımızdaki coğrafyalarda hatta uzanabildiğimiz her yerde bu mükellefiyet ve bu sorumluluk bizim üzerimizdedir. Siz bu sorumluluğun deruhte eden bu memleketin evlatlarısınız. Hemen sınırımızın yanı başındaki haksızlıklara, oradaki insanları, kardeşlerimizi zora düşüren, sıkıntıya düşüren, biçare yapmaya çalışanlara el uzatan bu büyük milletin evlatları olarak huzuru, sükunu, güveni sağlamaya çalışıyorsunuz. Çok önemli bir vazifeyi yerine getirdiniz ve getirmeye devam ediyorsunuz. Şunu söyleyeyim, ne kadar bu bölgeleri huzur içinde yaparsanız bu dünyada da öteki dünyada da müreffehliğin imzasını kendi adınıza atmış olursunuz."'YAPTIĞINIZ İŞ ÇOK BÜYÜK'Dünyada Türkiye gibi bir ülke olmadığını, böyle büyük bir millet de olmadığını dile getiren Soylu, şöyle konuştu: "Dünyanın diğer ülkeleri, özellikle Batılılar, gittikleri her yerde kendi adlarına sömürmeye yönelik bir medeniyetin temsilcileri. Biz öyle değiliz. Okulumuzla, hastanemizle, yolumuzla, yuvamızla, elektriğimizle, suyumuzla, altyapımızla, bir şey beklemeden sadece Allah rızası için çaba sarf eden bir milletin evlatlarıyız. Başımıza bunca musibet geliyor, belki bu musibetlerden bizi Allah bu atılan adımlar hürmetine muhafaza ediyor. Niçin sadaka, zekat, fitre veriyoruz? Muhafaza olmak için. Bir millet asaletini gösteriyor hem de 21'inci asırda, herkesin kendi derdine düştüğü bir zaman diliminde asaletini gösteriyor. Onun için yaptığınız iş çok büyüktür. Çocuklarınızın ve torunlarınızın her birinizle onur duyacağı bir iş yapıyorsunuz. Bunu sağlarken de milletimizin geleneğini, göreneğini, örfünü, adetini, dinimizin bize öğrettiklerini yansıtıyorsunuz. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum."

Bakan Soylu, daha sonra yetkililerden bölgeye ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: DHA