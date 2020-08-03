Bakan Soylu: "Arifeden bu yana 45 kişi kazalarda öldü"
Bakan Soylu: "Arifeden bu yana 45 kişi kazalarda öldü" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yol kontrol noktasındaki ekipleri teftiş etti.
03.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:28
Bakan Soylu: "Arifeden bu yana 45 kişi kazalarda öldü"
BALIKESİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yol kontrol noktasındaki ekipleri teftiş etti. Soylu, arife gönünden bugüne kadar 45 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıkladı.
Kaynak: İHA