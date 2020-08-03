Bakan Soylu: "Arifeden bu yana 45 kişi kazalarda öldü" Bakan Soylu: "Arifeden bu yana 45 kişi kazalarda öldü" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yol kontrol noktasındaki ekipleri teftiş etti.

Bakan Soylu: "Arifeden bu yana 45 kişi kazalarda öldü" BALIKESİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yol kontrol noktasındaki ekipleri teftiş etti. Soylu, arife gönünden bugüne kadar 45 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıkladı. Kaynak: İHA