Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi"
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Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi"

Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi" -"Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi"ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin İstanbul'dan uçakla...

15.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:48
Bakan Soylu:

Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi"

-"Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı , tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin İstanbul'dan uçakla ABD'ye gönderildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi"
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