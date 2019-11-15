Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi"
Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi" -"Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi"ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin İstanbul'dan uçakla...
15.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:48
Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi"
-"Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi"
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin İstanbul'dan uçakla ABD'ye gönderildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan bir ABD'li uçakla ABD'ye sınır dışı edildi"