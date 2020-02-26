Bakan Soylu, Antalya'da "Asayiş 2019 Değerlendirme Toplantısı"na katıldı: (1)

26.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması çağrısı yaptı.



Soylu, Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen "Asayiş 2019 Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, ters kelepçe takma olayı ile ilgili uyarılarda bulundu.



Ters kelepçe takılması gereken halleri güvenlik güçlerinin iyi bildiğini ancak uygulamada bazı sıkıntıların yaşanabildiğini ifade eden Soylu, "Bu işin dışında birisi olarak tekrar söylemek isterim, birilerinin ağzına sakız vermeyelim. Hep beraber, çok iyi yaptığımız işlerde birilerine siyasal ve ideolojik gözlüklerle bakıp, bizleri haksız yere eleştirme imkanını da sunmayalım." diye konuştu.



Toplumsal olaylarda ters kelepçe takılmaması uyarısında bulunan Soylu, ters kelepçe takılmasını gerektiren olayları şöyle sıraladı:



"Ters kelepçe, uyuşturucu kaçakçısı, satıcı elbetteki eğer bu saldırgan bir pozisyon ortaya koyuyor, zarar verecek nitelikte pozisyon ortaya koyuyorsa buna takılabilir. Cinsel taciz, kadına şiddet, takılabilir. Terör, burada imtina etmenin de bir anlamı yok. Kim terörle beraber bu ülkenin başına bir musibet getirmeye çalışıyorsa ona her şey mubahtır, yapılabilir. Ters kelepçe takılabilir. Bunun dışında, mafya, organize suç şebekeleri, bunlar da eğer sıkıntılı bir durum söz konusuysa, saldırgan hal söz konusuysa olayın durumuna göre takılabilir. Ama toplumsal olaylarda arkadaşlar el birliğiyle ne olursunuz birilerinin ağzına sakız vermeyelim. Alıyorlar, sabahtan akşama kadar çevirip çevirip duruyorlar. Netice itibarıyla orada görevini yapan da bir arkadaş. Allah bilir, 4 saatlik, 5 saatlik görevi sonunda karşı karşıya kaldığı bir durumun sonunda bir karar veriyor. Ama biz onu o karardan da kurtaralım. Diyelim ki toplumsal olayların hiçbirinde eğer çok büyük bir saldırganlık söz konusu değilse, yaralayıcı, güvenlik görevlilerimize ciddi bir şekilde etkileyecek bir durum yoksa bunların hiçbirisinde ters kelepçe olayını yapmalım."



Soylu, bunların dışında saldırgan bir hal varsa da ters kelepçe takılabileceğini ifade etti.



"Elektronik kelepçeyi yaygınlaştıralım" çağrısı



Bakan Soylu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönünde de 2020-2021 yılı için koordinasyon planı hazırlandığını belirtti. Bu doğrultuda mağdur odaklı yaklaşım, fail odaklı çalışmalarla bu alandaki mücadeleye olumlu katkı vermeyi umduklarını söyleyen Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinin sadece talimat ve yönerge yayınlamakla mümkün olamayacağını belirtti.



Bu alanda çalışacak personelin de ayrı bir bilgiye ve uzmanlığa sahip olması gerektiğinin altını çizen Soylu, geçen yıl polis merkezi amirliklerinde çalışan 60 bin personelin 48 binine, bu konuda eğitim verildiğini, kalan 12 bin kişinin de bir ay içinde eğitime tabi tutulacağını bildirdi.



Kadına yönelik şiddet noktasında arzu edilen seviyede olunmadığını vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, arzu edilen sayının sıfır olduğunu dile getirdi. Bu noktada elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğine işaret eden Soylu, "Hakimlerimize İçişleri Bakanı olarak rica ediyorum. Ne olursunuz şu elektronik kelepçe uygulamasını birlikte yaygınlaştıralım. Biz veremiyoruz, elektronik kelepçe uygulaması bizim gözetimimizde ve denetimimizde değil. Biz bunu kendi sorumluluğumuz olarak üzerimize aldık, hukuk çerçevesinde. Hakimlerden istirhamım, ne olursunuz elektronik kelepçe uygulamasını Türkiye'de yaygınlaştıralım. Bu önemli." diye konuştu.



Elektronik kelepçe uygulaması yaygınlaştığı takdirde kadına şiddet olayları ile mücadelenin de daha etkin olacağını belirten Soylu, bu konuda kendi üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini kaydetti.



(Sürecek)

Kaynak: AA