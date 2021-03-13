Bakan Soylu, annesinin vefat ettiği hastaneye geldi
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Bakan Soylu, annesinin vefat ettiği hastaneye geldi

13.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:25
Bakan Soylu, annesinin vefat ettiği hastaneye geldi

Feridun AÇIKGÖZ İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi.

Feridun AÇIKGÖZ   İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.  

Bakan Süleyman Soylu, öğle saatlerinde annesinin vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi.Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. 

Bakan Soylu, annesinin vefat ettiği hastaneye geldi
Bakan Soylu, annesinin vefat ettiği hastaneye geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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