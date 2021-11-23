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Son dakika haberleri... Bakan Soylu, Angola İçişleri Bakanıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Bakan Soylu, Angola İçişleri Bakanıyla görüştü

Son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Angola İçişleri Bakanı Eugenio Laborinho ile görüştü.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Angola İçişleri Bakanı Eugenio Laborinho ile görüştü.

Bakan Soylu, Interpol Genel Kurul Toplantısının ardından, katılımcı bakanlarla  ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde Angola İçişleri Bakanı Eugenio Laborinho ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.


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