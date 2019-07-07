Bakan Soylu, Altay çiftinin düğününe katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elbab ve Afrin bölgelerinde görev yapan Ağrılı Uzman Çavuş Gökhan ile Sibel Altay çiftinin düğün törenine katıldı.

Türkiye ile İran sınırında inşa edilen sınır güvenlik duvarında incelemelerde bulunan Soylu, yaptığı incelemenin ardından dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru olarak bilinen bölgeye geçti.

Meteor çukuruyla ilgili yetkililerden bilgi alan Soylu, ardından helikopter ile Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren köyüne geçti.

Yedi yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Gökhan ile Sibel Altay çiftinin düğününe katılan Bakan Soylu, çifte mutluluklar diledi.

Çifte hediyesini veren Soylu, burada yaptığı konuşmada, ailenin önemine vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesini iletti.

Ağrı'da Tendürek Dağı ve sınır bölgelerinde program yaptıklarını belirten Soylu, "Gelirken de düğün haberi aldık ve uğrayalım dedik. Allah nasip etti, biz de bu mutlu gününüze ortak olmuş olduk. Çok büyük bir mutluluk duyduk. Hem sevgili Gökhan hem sevgili Sibel birbirlerine çok yakışmışlar. Allah nazardan korusun inşallah. Güzel ve kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlana evliliği tarif ederken Hz. Peygamberin yolu olarak tarif ediyor. Birbirinizi muhakkak çok sevin. Çünkü sevgi her şeyin üstesinden gelir." diye konuştu.

Çiftten büyüklerine de aynı sevgi ve saygıyı göstermesini isteyen Soylu, şunları söyledi:

"Muhakkak birbirinizi seveceksiniz ama bizim size tavsiyemiz birbirinizi sevdiğiniz ve saydığınız kadar sizi bugünlere getiren, sizi evden gönderirken Ayetel Kürsi'yi dudaklarından hiç eksik etmeyen anne ve babalarınızı birliğinizden biraz daha fazla sevin. Haneniz bereket, ev bolluk olsun. Gelenek, görenek ve değerlerimize bağlı örnek bir Müslüman aile oldun. Herkes çocuklarına desin ki, 'Gökhan ve Sibel'in evliliği gibi evlilik yapın'. Sizi örnek göstersinler. Bu memlekete güzel evlatlar yetiştirin."

"Bakanımızın köye gelmesi bizim için bir şereftir"

Bakan Soylu'nun düğünlerine katılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Uzman Çavuş Gökhan Altay, kendileri için sürpriz olduğunu ifade etti.

"7 yıldır Siirt'te komando birliğinde görev yapıyorum, 2 yıldır da Suriye'nin Afrin ve Elbab bölgelerinde görev yapmaktayım." diyen Altay, şöyle konuştu:

"Tayinim İstanbul'a çıktı. Düğünümüz sabah başladı. Sayın Bakanımızın köye geleceği haberi sonradan bize söylendi. Normalde bu saatlerde düğün biterdi ama Sayın Bakanımız geldiği için düğünü devam ettirdik. Bakanımızın köye gelmesi bizim için bir şereftir. Hem kendi adıma hem de köyümüz adına çok mutlu oldum. İlk defa köyümüze bakan geldiği için çok mutlu oldum."

Gelin Sibel Altay da, "Bakan Bey'in düğünümüze gelmesi bizim için sürpriz oldu. Güzel bir sürpriz oldu. Bakanımızın düğüne gelmesi buraya ayrı bir hava kattı. Hem sürpriz hem de mutluluk verici oldu. Düğüne katıldığı için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Bakan Soylu, düğünde bir süre davetlilerle sohbet ettikten sonra Ankara'ya gitmek üzere Ahmed-i Hani Havalimanına geçti.

Süleyman Soylu'ya ziyaretinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan eşlik etti.

Kaynak: AA