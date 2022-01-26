Bakan Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Faeser ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Faeser ile görüştü

Bakan Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Faeser ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser arasında videokonferans görüşmesi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser arasında videokonferans görüşmesi gerçekleştirildi.

Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Alman mevkidaşını yeni atandığı görevinden ötürü tebrik eden Bakan Soylu, başta güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında verimli ve yapıcı sürdürülen iş birliği ve diyalog mekanizmasının, önümüzdeki süreçte de daha güçlü bağlar ve ortaklıklar ile genişletilmesi noktasındaki temennilerini dile getirdi.

Söz konusu görüşmede ayrıca düzensiz göçle mücadele, 18 Mart Mutabakatı, Afganistan'daki son durum, terörizmle mücadele konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi. - ANKARA

Bakan Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Faeser ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Süleyman Soylu, Almanya, Alman, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title