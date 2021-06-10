Son dakika haberleri! Bakan Soylu, Almanya'da evlat nöbetini başlatan Akbaş ile görüştü
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Son dakika haberleri! Bakan Soylu, Almanya'da evlat nöbetini başlatan Akbaş ile görüştü

Son dakika haberleri! Bakan Soylu, Almanya'da evlat nöbetini başlatan Akbaş ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya'da terör örgütü PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olarak 92 hafta önce evlat nöbetini başlatan Maide Töremiş Aktaş'ı makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya'da terör örgütü PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olarak 92 hafta önce evlat nöbetini başlatan Maide Töremiş Aktaş'ı makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Almanya Berlin'de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren, evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş ile bir araya geldi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son dakika haberleri! Bakan Soylu, Almanya'da evlat nöbetini başlatan Akbaş ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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