Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (2)
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Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (2)

Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

ESNAFTAN KONFETİLİ KARŞILAMA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'daki programı kapsamında, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

ESNAFTAN KONFETİLİ KARŞILAMA 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'daki programı kapsamında, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Uzun Çarşı ve Bankalar Caddesi'ndeki esnafı gezen Bakan Soylu'ya Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven eşlik etti. Esnaf ve bölge halkı ile sohbet eden Soylu'ya, kentin meşhur lokumlarından ikram edildi. Bakan Soylu'nun esnaf gezisi sırasında konfeti ve havai fişek patlatıldı. Soylu, vatandaşla sohbetinde, "Keşke şu koronavirüs belasından kurtulsak bir an önce de eski günlerimize dönsek" dedi.


Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (2)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (2)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (2)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (2)
Bakan Soylu: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

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