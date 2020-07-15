Bakan Soylu: Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz
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Bakan Soylu: Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz 2016 yılından bugüne kadar FETÖ terör örgütüne dönük tam 99 bin 66 operasyon, 282 bin 790 gözaltı gerçekleştirildi.

Bakan Soylu: Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz
15.07.2020 21:23 | Son Güncelleme: 15.07.2020 21:39

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz 2016 yılından bugüne kadar FETÖ terör örgütüne dönük tam 99 bin 66 operasyon, 282 bin 790 gözaltı gerçekleştirildi. Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, darbeciler tarafından bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis ve sivil 13 kişi için anma töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, emniyet teşkilatı, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Bakan Soylu, burada şehit olan 13 kişinin hazırlanan fotoğraflarına karanfil bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti.

'BU MİLLET VESAYET KAFASINA DA KARŞI DURMUŞTUR'Bakan Soylu, konuşmasına Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olanların isimlerini tek tek sayarak başladı. Soylu, "Burada biz bizeyiz. 4 yıl önce bizi basmak isteyenlerin hiçbirisi burada yoktur. Ama biraz önce yoklama yaptım kahramanlarımızın hepsi burada. Ne bugün ne de yarın bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin hiçbirinin burada esamesi okunmayacaktır. Bundan sonra onların yegane ismi hainler ve zalimler olacaktır. İhanetin 4'üncü yılında bir aradayız. Herkes bilmeli ki 5'inci yılda da 15'inci yılda da, 105'inci yılında da ya biz ya bizim arkadaşlarımız bizim evlatlarımız aynı kıyam halinde burada ayakta olacağız. Bu aziz millet, bu güzel 15 Temmuz'dan önce de çok darbeler gördü. Her darbede 10 yıllarca geriye gittik. Hem siyasetimize, hem medeniyetimize hem geleceğimize darbe vurdular. Bunları yapanların hiçbirinden hesap sormadılar. Matah bir işmiş gibi methiyeler yazdılar. Her darbe bir sonrakine cesaret verdi. 15 Temmuz gecesi canlarımız gitti. 251 şehit verdik. Binlerce kardeşimiz gazi oldu. Bugün hala 15 Temmuz anmalarından rahatsız olan, Cumhurbaşkanımıza 15 Temmuz üzerinden iftiralar atan, hala bir sonraki darbecilere işaret fişeği atmaya çalışan vesayet hastası bir zihniyet var. 15 Temmuz gecesi bu millet sadece darbelere karşı durmuş değildir, vesayet kafasına da karşı durmuştur." ifadelerini kullandı.'PKK TELSİZLE KONUŞAMAYACAK HALE GELDİ'Bakan Soylu, "Özellikle güvenlik politikalarında daha stratejik, daha bütüncül yaklaşım ortaya koyduk. Türkiye bugün güvenliğini hem Kato ve Gabar'da, hem Cerablus, Azez ve Afrin'de hem de Libya'da Doğu Akdeniz'de sağlamaktadır. PKK terör örgütü telsizle konuşamayacak hale gelmiştir. Son 4 yılda yurt içi terörist mevcudu yüzde 82,5 oranında azalmış, dün 407 rakamını vermiştim. Bugün gri listedeki bir terörist daha teslim oldu rakam 406'ya düştü. Attığımız her adımda şehit ailelerinin hakkını gözetiyoruz. PKK terör örgütü öyle tükenmiştir ki bu yıl örgüte katılanların sayısı ancak 22'dir. İkna ile dağdan indirilenlerin sayısı dün itibariyle 105 bugün 2 kişi daha ikna edilerek geldi sayı 107 oldu." dedi. 'ALDIKLARI NEFESİ BİLE TAKİP EDİYORUZ'Bakan Soylu, 4 yıl boyunca FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında da bilgi verdi. Geçen 4 yılın hiçbir gününü boş geçirmediklerini anlatan Soylu, "15 Temmuz 2016 yılından bugüne kadar FETÖ terör örgütüne dönük tam 99 bin 66 operasyon, 282 bin 790 gözaltı gerçekleştirildi. Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz. 2019'dan beri Cumhuriyet tarihinin yakalama rekorlarını kırıyoruz. Bu ülke 15 Temmuz'da gasp edilmeye çalışmıştır. Milletçe buna müsaade etmedik." diye konuştu. 'UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ise FETÖ terör örgütünün eli kanlı teröristlerine karşı milletin birliği ve beraberliği ile kahraman emniyet teşkilatının görev bilinciyle kahramanca mücadele edildiğini kaydetti. Aslan, "Bizler emniyet teşkilatımıza güvenmeye ve destek vermeye var gücümüzle çalışacağız. Vatan üzerinde sizler gibi evlatlarımız hiç bitmeyecektir. Burada anahtar şey; 15 Temmuz ruhunu unutmamaktır. Bugün FETÖ olur, yarın başka örgüt olur buna asla müsaade etmemek zorundayız, uyanık olmak zorundayız." dedi.


Kaynak: DHA

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