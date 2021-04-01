BAKAN SOYLU AKMP BAŞKANI DAEMS İLE BIR ARAYA GELDİ
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BAKAN SOYLU AKMP BAŞKANI DAEMS İLE BIR ARAYA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Soylu, AKMP Başkanı Daems ile bir araya geldiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, AKMP Başkanı Daems ile bir araya geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, AKPM Başkanı Daems başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü. Görüşmede ayrıca, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve AKPM Türk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız da yer aldı.

BAKAN SOYLU AKMP BAŞKANI DAEMS İLE BIR ARAYA GELDİ
BAKAN SOYLU AKMP BAŞKANI DAEMS İLE BIR ARAYA GELDİ
BAKAN SOYLU AKMP BAŞKANI DAEMS İLE BIR ARAYA GELDİ
BAKAN SOYLU AKMP BAŞKANI DAEMS İLE BIR ARAYA GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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