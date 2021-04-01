BAKAN SOYLU AKMP BAŞKANI DAEMS İLE BIR ARAYA GELDİ

Bakan Soylu, AKMP Başkanı Daems ile bir araya geldiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.