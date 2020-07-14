Bakan Soylu: "Ağustos ve Eylül'de terörist sayısını 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Soylu: "Ağustos ve Eylül'de terörist sayısını 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde mevcut terörist sayısının 407 olduğunu, bu sayıyı Ağustos ve Eylül ayına kadar 300'ün altına indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Soylu:
14.07.2020 22:02 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde mevcut terörist sayısının 407 olduğunu, bu sayıyı Ağustos ve Eylül ayına kadar 300'ün altına indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selin vurduğu Artvin Yusufeli ziyaretinin ardından Erzurum'a geldi. Bakan Soylu geçtiğimiz günlerde Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 3 teröristi etkisiz hale getiren Jandarma Özel Hareket birimini ziyaret etti.

Bakan Soylu, yaptığı konuşmasında yakalanan teröristlerin amacının Karadeniz Bölgesi'ne sızmak olduğunu ifade ederek, "Bize son bir haftada burada büyük bir onur yaşattınız. Şehitlerimize, şehitlerimiz adına, gazilerimiz adına ve bu milletin şehit ve gazi aileleri adına sizlere minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu operasyon alınan istihbaratların değerlendirilmesi devam ederken adım adım hep takibinde olduk. Hep duamız sizinle oldu. Bu önemliydi. Bazen sayı olarak çok fazla etkisiz hale getirdiğimiz teröristler var ama bunların amacı Karadeniz Bölgesi'ne sızmak ve orada o bölgenin huzurunu, sükununu alt üst edebilmek, halkımızı ve milletimizi endişeye sevk etmekti. Sizde ve bizde biliyoruz ki bir yıldır bu grubu takip ediyoruz ve bu grubun başındaki daha önce yani sizin ilk etkisiz hale getirdiğiniz terörist daha önce Karadeniz'i bilen, orada bulunmuş, oraya hangi yollarla sızılacağını iyi bilen ve Artvin dahil olmak üzere sızılabilecek bütün noktaları yine sizin arkadaşlarınızın teker teker alan kapatarak engellemeye çalışıyorlardı. Yine o grubun içerisinde bulunan birisi de o bölgeyi bilen kişilerden bir tanesiydi. Yani size direnemeyip teslim olanlardan bir tanesiydi. Onun için geçen yıl Karadeniz'de Eren Bülbül evladımızı ve yine sizin mesai arkadaşınız olan astsubayımızı şehit edenleri teker teker arkadaşlarımız etkisiz hale getirdiler ve oraları temizlediler. Şimdi oraya tekrar sızmaya çalışıyorlardı. Bunu siz engellediniz. Sizin bir tek tarifiniz var. Siz bizim ve bu milletin kahramanlarımızsınız" dedi.

"620 TİMİMİZ TERÖRLE MÜCADELE İÇİN SAHADA"

Bakan Soylu, ayrıca şu anda 620 timin üzerinde askerin ülke genelinde terörle mücadele ettiğini vurgulayarak, "Kimisi Gabar'da kimisi Cudi'de kimisi Çemçe'de kimisi Şenyayla'da kimisi Kato Dağı'nda kimisi Kel Mehmet'te kimisi Hakkari sınırlarında kimisi sınır ötesinde bu milletin namusu için, bu milletin huzuruna, birliğine ve kardeşliğine gözünü dikenlere aman vermemek için büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bugün Cudi'de bu millet için kahramanca mücadele edenleriniz var. Cudi'nin göbeğine 18 kule ile girdik. Bugün Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Jandarma Bölge Komutanımız orada Sefine denen alanda bugün operasyonun hangi şekilde yürüdüğünü milletimizle paylaştılar. Şunu ifade etmek istiyorum ki bu sizin ortaya koyduğunuz irade ve cesaretle oldu ve hepinizin huzurunda bu irademizi ve cesaretimizi kuvvetlendiren, ortaya koyduğu stratejiyle birlikte terörle mücadelede bize yeni bir boyut kazandıran Cumhurbaşkanımızı şükranla anmak istiyorum. Hangi adımı atmışsak ve bu mücadelede neye ihtiyacımız olmuşsa bilmenizi istiyorum ki hep sizinle, bizimle, kahraman evlatlarımızla birlikte oldu" şeklinde konuştu.

"AĞUSTOS VE EYLÜLDE TERÖRİST SAYISINI 300'ÜN ALTINA DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bakan Süleyman Soylu, hedeflerinin Ağustosa kadar ülke genelinde ki terörist sayısını 300'ün altına indirmek olduğunu belirterek "Şu anda yurt içinde 407 terörist kaldı. Bu ayın sonuna kadar hep beraber ortaya koyacağımız mücadele ile bu 407 teröristi 400'ün altına düşüreceğiz. İnanıyorum ki Ağustos ve Eylül'de bunları 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz ve bunu birlikte yapacağız. Bu millete musallat olan, bu milletin kardeşliğine, birliğine, gelişmesine, büyümesine ve evlatlarına yarına umutla bakmasına musallat olanlara bu topraklarda bir daha bu topraklara vermiş oldukları maliyeti verme fırsatı sunmayacağız. Bunu beraber sağlayacağız. Bu milletin 780 bin kilometre karesinde bizim evlatlarımız sizin ortaya koyduğunuz irade ve fedakarlıkla okullarını okuyacaklar doktor ve mühendis olacaklar. Bu memlekete iyi evlatlar yetiştirecekler. Bunu sağlayacak olanlar sizlersiniz. Allah sizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin" açıklamalarında bulundu.

Bakan Soylu, İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından otelde kamp yapan Katar Atletizm Milli Takımı ile bir araya gelerek başarılar diledi. Katarlı atletler ise Bakan Soylu'ya forma hediye etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı Dünya
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi Spor
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 3. Sayfa
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor Güncel
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi 3. Sayfa
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor
Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Sinir kriz geçiren kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmak istedi
Sinir kriz geçiren kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmak istedi
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Murat Kurum Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Çağla Şıkel Demet Akalın Selçuk Yöntem
Spor Falcao Adem Büyük Fatih Terim Ünal Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: Bakan Soylu: "Ağustos ve Eylül'de terörist sayısını 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 22:06:35. #1.14#
title