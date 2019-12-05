Bakan Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü
Haberler » Güncel » Bakan Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü - Haber

Bakan Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü.

05.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:07
Bakan Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü

İçişleri Bakanı , Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü.

Soylu, Kayumi'yi Bakanlık girişinde karşıladı. Kayumi'nin şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi.

Bakan Soylu'nun makam odasındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Görüşmede, güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler