Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu
Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: İHA
Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
Trafikte saldırıya uğrayan aracın sahibi: Hamile eşim olaydan sonra yaşadığı şok nedeniyle sancılandı
Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi
Son Dakika Haberleri
13:26 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken...