Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu

Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu

Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: İHA
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