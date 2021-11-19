Bakan Soylu: Afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi tecrübeye sahibiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin afet yönetiminde eskiye göre çok ciddi fiziki kapasite ve tecrübeye sahip olduğunu söyleyerek, "1804 arama kurtarma personeli, 773 aracı, 23 mobil koordinasyon TIR'ı, 30 arama kurtarma köpeği, 27 lojistik deposu, 54 destek deposu; bu depolarda yaklaşık 91 bin çadır, 194 bin yatak ve diğer malzemeler her an hazır bulunmaktadır" dedi.

Bakan Soylu, Afad Başkanlığı'nda düzenlenen 'Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi ve Eğitimi Kapanış Programı'nda konuştu. Soylu, 'Eren-6' operasyonunun başladığını söyleyerek, "Milletimizin emin bir şekilde hayatını devam ettirmesini sağlamak için gece gündüz mücadele eden; dağlarda, kırsalda terörist peşinde koşan kıymetli güvenlik güçlerimiz, jandarmamız bu sabah itibarıyla 'Eren-6' kış operasyonuna 1060 personelle başlamıştır. Tunceli'de Mercan Dağları bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 6 kadın astsubayımız da görev almaktadır" diye konuştu.

Programın ardın Bakan Soylu, Avrupa Komisyonu Göç ve Güvenlik Politikalarının Koordinasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti. Soylu, basına kapalı toplantıda, Schinas'a GAMER'de kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verdi.