Bakan Soylu: "Tüm araçların bir şekilde koordine edilmesi sağlayan bir araç takip sistemi kurduk" - Haberler
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Bakan Soylu: "Tüm araçların bir şekilde koordine edilmesi sağlayan bir araç takip sistemi kurduk"

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

AFAD Mobil Uygulaması Tanıtım Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de "AFAD Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"nda konuştu.

DÜZCE (AA) - Afad Mobil Uygulaması Tanıtım Programı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de "AFAD Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"nda konuştu.

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Bakan Soylu: Tüm araçların bir şekilde koordine edilmesi sağlayan bir araç takip sistemi kurduk

Bakan Soylu: Tüm araçların bir şekilde koordine edilmesi sağlayan bir araç takip sistemi kurduk

Bakan Soylu: Tüm araçların bir şekilde koordine edilmesi sağlayan bir araç takip sistemi kurduk

Bakan Soylu: Tüm araçların bir şekilde koordine edilmesi sağlayan bir araç takip sistemi kurduk

Bakan Soylu: Tüm araçların bir şekilde koordine edilmesi sağlayan bir araç takip sistemi kurduk

Bakan Soylu: Tüm araçların bir şekilde koordine edilmesi sağlayan bir araç takip sistemi kurduk

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 4,7'lik depremin ardından önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 4,7'lik depremin ardından önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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