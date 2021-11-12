Bakan Soylu: "Tüm araçların bir şekilde koordine edilmesi sağlayan bir araç takip sistemi kurduk"
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
AFAD Mobil Uygulaması Tanıtım Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de "AFAD Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"nda konuştu.
DÜZCE (AA) - Afad Mobil Uygulaması Tanıtım Programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması DÜZCE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de "AFAD Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"nda konuştu.
(2)