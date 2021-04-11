Bakan Soylu: Afet neticesinde alınan hasarlar bir yanıyla da değişim için büyük fırsattır (2)

DERELİ'DE İNCELEMELERDE BULUNDUİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun Valiliği'nde katıldığı İl Koordinasyon toplantısının ardından ziyaret ettiği AFAD Giresun İl Müdürlüğü'nde Vali Enver Ünlü ile yetkililerden bilgi aldı.

DERELİ'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun Valiliği'nde katıldığı İl Koordinasyon toplantısının ardından ziyaret ettiği AFAD Giresun İl Müdürlüğü'nde Vali Enver Ünlü ile yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra kara yoluyla, 22 Ağustos'ta selin vurduğu Dereli ilçesine geçen Bakan Soylu, burada süren inşaat çalışmalarını inceleyip, Kaymakam Murat Atıcı ve şantiye yetkilisinden son durum hakkında bilgi aldı. Dereli'de vatandaşlarla da sohbet edip, esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Soylu, bir fırında kendisine ikram edilen tereyağlı pideden yedi. İlçede devam eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşaatlarını da gezen Bakan Soylu, ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na geldi. Burada bir süre kalan Bakan Soylu, ilçeden ayrılarak Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU