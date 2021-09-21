Bakan Soylu: 'Afet anını yönetmek için müdahale kapasitemizi sürekli arttırıyoruz' - Haberler
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Bakan Soylu: "Afet anını yönetmek için müdahale kapasitemizi sürekli arttırıyoruz"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Bakan Soylu:

AFAD İl Özel İdare ve İl Özel İdare Şirketleri Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Özel İdare ve İl Özel İdare Şirketleri Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"nde konuştu.

Afad İl Özel İdare ve İl Özel İdare Şirketleri Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Özel İdare ve İl Özel İdare Şirketleri Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"nde konuştu.

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Bakan Soylu: Afet anını yönetmek için müdahale kapasitemizi sürekli arttırıyoruz

Bakan Soylu: Afet anını yönetmek için müdahale kapasitemizi sürekli arttırıyoruz

Bakan Soylu: Afet anını yönetmek için müdahale kapasitemizi sürekli arttırıyoruz

AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Soylu: 'Afet anını yönetmek için müdahale kapasitemizi sürekli arttırıyoruz' - Haberler
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