Bakan Soylu: "Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içi dizayn ediliyor" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valiliğince Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içinin dizayn edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valiliğince Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içinin dizayn edildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Aydın Valiliği tarafından Şehit Başvekilimizin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içi dizayn ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA