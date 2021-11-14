Bakan Soylu: "Adıyaman il sınırlarında hiç terörist kalmadı" - Haberler
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Bakan Soylu: "Adıyaman il sınırlarında hiç terörist kalmadı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman il sınırlarında hiç teröristin kalmadığını söyledi.

ADIYAMAN (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman il sınırlarında hiç teröristin kalmadığını söyledi.

Bir dizi toplantı ve temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Muhtarlar Konfederasyonunu ziyaret etti. Ziyarette bir müjde de paylaşan Bakan Soylu, Adıyaman il sınırları içerisinde hiç teröristin kalmadığını ve Adıyaman'ın asayişte Türkiye'nin en huzurlu kenti olduğunu ifade etti.

Soylu, "Adıyaman'da güvenlik değerlendirme toplantısını yaptık. Emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, bakan yardımcılarımız ve valimizle yaptığımız değerlendirmede Adıyaman il sınırları içerisinde hiç terörist yok. Asayiş olayları konusunda Adıyaman birinci. İnşallah daha iyi noktalara gelir ve hiç olay olmaz. Şuan asayiş olaylarının en az olduğu il Adıyaman'dır. Şu an huzur, barış, kardeşlik var bu kentte" diye konuştu. - ADIYAMAN

Bakan Soylu: Adıyaman il sınırlarında hiç terörist kalmadı

Bakan Soylu: Adıyaman il sınırlarında hiç terörist kalmadı

Bakan Soylu: Adıyaman il sınırlarında hiç terörist kalmadı

Bakan Soylu: Adıyaman il sınırlarında hiç terörist kalmadı

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