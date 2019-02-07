- Bakan Soylu: "Adada güveni, huzuru ve asayişi temin edeceğiz"

İçişleri Bakanı Soylu, KKTC Başbakanı Erhürman ile bir araya geldi.

LEFKOŞA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Soylu, Kıbrıs'ta güvenin, huzurun ve asayişin temin edileceği garantisini verdi.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti. Kabulde KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da yer aldı. Başbakanlık Şeref Salonu'nda düzenlenen kabul töreninde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Başbakanlık bürokratları ve konuk heyet de hazır bulundu.

Soylu: "Güveni, huzuru ve asayişi temin edeceğiz"

İçişleri Bakanı Soylu, KKTC'de bulunmaktan ve iş birliğinden onur duyduklarını belirterek, KKTC'ye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin selamlarını, muhabbetini ve sevgisini getirdiklerini söyledi. Soylu, ziyareti çerçevesinde KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve eşi Aydın Denktaş'ın mezarlarını ve ailesini ziyaret ettiğini, İçişleri ile verimli meseleler görüştüklerini, kent güvenlik sistemi, düzensiz göç ve adli iş birliği konusunda çok ciddi çalışma yapıldığını ve protokol imzaladıklarını anlattı. İki ülke arasında güveni, huzuru ve asayişi temin etmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Soylu, diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soylu, Başbakan Erhürman huzurunda sahil güvenlik ile ilgili karşılıklı çok daha hızlı hareket edilebilecek bir protokol imzalayacaklarını ve iki ülkeye çok faydalı olacağına inandıklarını belirterek, "Elimizden gelen neyse her türlü adımı KKTC ile birlikte atacağız. Gücümüz içinde ne gerekiyorsa yapma isteğindeyiz" diye konuştu.

Erhürman: "iş birliğini ileriye taşıyacağız"

KKTC Başbakan Tufan Erhürman, Soylu'yu geniş heyetiyle birlikte ağırlamaktan şeref duyduklarını belirterek, "İlişkilerimiz başka ülkelerle kıyaslanmaz, iş birliği de öyle. O yüzden bugün burada olmanız ve iş birlikleri önemli" dedi. Erhürman, iki bakanlığın yürüttüğü çalışmaların iki ülke ve özellikle KKTC için son derece önemli olduğunu ifade ederek, bu çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti. Erhürman bu yöndeki iş birliğini çok daha ileriye taşımaları gerektiğini vurguladı. FETÖ konusunda çok ciddi, hızlı çalıştıklarını ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunları bizim sorunlarımızdır, iş birliğini daha da geliştireceğiz" diye konuştu. Kartal'da yaşanan hadiseden dolayı aynı üzüntüyü yaşadıklarını ve Türk halkının acısını paylaştıklarını belirten Erhürman, "Geniş kadro ile burada olmanız önemli, çok mutlu olduk. Güvenlik, terör, narkotik ve tüm alanlarda iş birliği önemli. Bu alanlarda çok iyi çalışıyoruz iş birliği kararlılıkla geliştirilecek" dedi.

Sahil Güvenlik Protokolü imzalandı

Görüşmenin ardından Başbakan Tufan Erhürman'ın huzurunda Bakanlar Kurulu toplantı odasında 'Sahil Güvenlik' alanında protokol imzalandı. 'Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü'ne Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir imza koydu.

Kaynak: İHA