Bakan Soylu Açıklaması

Bakan Soylu Açıklaması

Bakan Soylu: "Bu mesleği kanun ve vicdanla yapmak zorundasınız. İkisinden biri eksik olursa mesleğinizi topal bırakırsınız"ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma ve Sahil Güvenlik Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf subay öğrencilerinin diploma törenine katıldı.

Bakan Soylu: "Bu mesleği kanun ve vicdanla yapmak zorundasınız. İkisinden biri eksik olursa mesleğinizi topal bırakırsınız"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma ve Sahil Güvenlik Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf subay öğrencilerinin diploma törenine katıldı.

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