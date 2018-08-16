Bakan Soylu Açıklaması

Bakan Soylu: "Bu mesleği kanun ve vicdanla yapmak zorundasınız. İkisinden biri eksik olursa mesleğinizi topal bırakırsınız"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma ve Sahil Güvenlik Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf subay öğrencilerinin diploma törenine katıldı.