Bakan Soylu açıklama - Sakarya'da dağlık alanda patlama (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
09.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA