Bakan Soylu açıklama - Dağlık alanda patlama (2) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le Sakarya'daki patlamanın yaşandığı bölgeye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le Sakarya'daki patlamanın yaşandığı bölgeye geldi.

Soylu ve Çetin, alan üzerinde helikopterle incelemelerde bulundu.

Daha sonra helikopterden inerek patlamanın meydana geldiği bölgeye geçen Bakan Soylu ve Orgeneral Çetin'in incelemelerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile öteki ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA