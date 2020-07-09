Bakan Soylu açıklama - Dağlık alanda patlama (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
09.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA