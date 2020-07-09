Bakan Soylu açıklama - Dağlık alanda patlama (2) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA