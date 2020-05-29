Bakan Soylu açıkladı: Uyuşturucu tacirlerine darbe indirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından son 5 günde Van'da 670 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından son 5 günde Van'da 670 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'da 670 kilo Eroin! Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA