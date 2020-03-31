Bakan Soylu Açıkladı: Önümüzdeki On Gün Önemli
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Süleyman Soylu, Koronavirüs, İstanbul, Teknoloji

Bakan Soylu Açıkladı: Önümüzdeki On Gün Önemli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu virüsün yayılımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen detaylar!

Önümüzdeki On Günü İşaret Etti

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs hakkında açıklamalar yapan Süleyman Soylu, "Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkanına sahip olabiliriz.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Bakan Soylu Açıkladı: Önümüzdeki On Gün Önemli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu virüsün yayılımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen detaylar!

Önümüzdeki On Günü İşaret Etti

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs hakkında açıklamalar yapan Süleyman Soylu, "Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkanına sahip olabiliriz." dedi.

Soylu'nun konuşmasında dikkat çeken diğer detaylar ise şu şekilde:

"Özellikle muhtarlarımızdan birkaç talebimiz var; orada 65 yaş üstü, kimsesiz, yaşlı, Vefa Sosyal Destek gruplarına ulaşamayan insanlarla Vefa Sosyal Destek gruplarını bir araya getirmek. Kaymakamımız ile belediye başkanımız ile oralara elimizdeki imkanlarla ulaşabilmek bizim açımızdan büyük önem taşımaktadır."

"İlk bulaşıcı vakayı yurt dışından aldık. Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız. Çünkü yurtdışı temasımızın olduğu en güçlü il İstanbul ilimizdir. Onun için burada çok tedbirli davranmalıyız. Muhtarlarımıza da çok görev düşüyor. Özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın sokağa çıkmaması ile ilgili tembihi tüm komşularımıza yapmalıyız. Kimse kendi memleketine gitmemeli. Zaten gittikleri zaman orada kaymakamlarımıza da talimat verdik, 14 gün dışarı çıkamayacaklar."

"Bu dönem dayanışma dönemi, vefa dönemi, birlik dönemi ve beraberlik dönemidir. Bunu hep beraber başaracağız. Şu anda şehirlerarası otobüs yolculukları yüzde 99.75 azalmıştır. Uçak yolculuklarında da oldu. Hareketlenmeyi mümkün olduğunca düşürmeye çalıştık."

"Bir tarafta sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bugün Okmeydanı Hastanesi açıldı. Diğer taraftan gıda ve tedarik zincirini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da kamu düzenini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Sosyal mesafe ve sosyal izolasyon. Ne olursunuz herkese tembih edelim. Bu 3 günü iyi geçirdik. Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkânına sahip olabiliriz. Bunu hep birlikte başaracağız inşallah."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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