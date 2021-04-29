Bakan Soylu açıkladı, Lice kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında yürütülen Eren-2 Operasyonu'nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Lice kırsalında yürütülen Eren-2 Operasyonu'nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz. Bu ülkenin yiğit evlatları, kahraman jandarmamıza helal olsun" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı