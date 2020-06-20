Bakan Soylu açıkladı, Bingöl'de evleri yıkılana çelik konstrüksiyonlu ev yapılacak
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Bakan Soylu açıkladı, Bingöl'de evleri yıkılana çelik konstrüksiyonlu ev yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Cumhurbaşkanımızın evi yıkılan, ağır hasarlı olan tespit edilen kim varsa çelik konstrüksiyon ev yapacaksınız talimatı var.14 Haziran'da 5.

Bakan Soylu açıkladı, Bingöl'de evleri yıkılana çelik konstrüksiyonlu ev yapılacak
20.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Cumhurbaşkanımızın evi yıkılan, ağır hasarlı olan tespit edilen kim varsa çelik konstrüksiyon ev yapacaksınız talimatı var.

14 Haziran'da 5.7'lik depremi yaşayan Bingöl'de gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ağır hasar verdiği Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerine geçti. Burada incelemelerde bulunan Bakan Soylu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Yedisu ilçesine geçen soylu burada vatandaşlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine 'depremde kim bir zarar görmüşse her bir ferdimizi yalnız bırakmayacaksınız' diye bir talimatı olduğunu tekrar eden Bakan Soylu," İhtiyaç duyulan yerlere yaklaşık Bingöl'e 4 bin çadır sevk ettik. Yaklaşık 2 bin 900'ünü kurduk, hala kurulmaya devam ediyoruz. Yani burada ağır hasarlı evler var. Aynı zamanda yıkık evler var. Aynı zamanda orta hasarlı evler var. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da hemen talimat verdi. Bizim çerçevemiz içerisinde hep birlikte hemen hasar tespiti başladı. İlk hasar tespitleri yapıldı ve ağır hasarlı evler ne kadardır, orta hasarlı evler ne kadardır, yıkık evler ne kadar vardır diye tespit çalışması yaptık. Şunu ifade edeyim, biz hemen 1 milyon TL gönderdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 milyon TL gönderdi. Yaklaşık 580'in üzerindeki eve hemen biner lira yardım yapıldı. Biraz önce Karlıova'da söyledim, şimdi burada da söylüyorum. Evi yıkılan, eşyası içeride kalana 5 bin lira, evi ağır hasarlı eşyasını alana 2 bin 500 lira hemen yardım yapılacak. Biner liralarını dağıttık, diğerlerini de hemen ardından vereceğiz. Elbette ki bu kışa kadar evleri tamamlayamayız. Bunun için bu ağır hasarlı, yıkık olan ve ihtiyacı olana konteyner vereceğiz. Hemen evinin yanına istediği yere kendimiz altını hazırlayıp yapacağız.Elazığ'da da Malatya'da da ne yaptıysak burada da yapacağız. Van'da ne yaptıysak, daha önceki Bingöl depremlerinde ne yapılmışsa aynısı yapılacak. Bir tek şiarımız var, sizi evinize huzurlu sokana kadar buradan çıkmayacağız, sizlerle beraber olacağız, bilmenizi isterim"diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU EV YAPACAKSINIZ TALİMATI VAR"

Sonuna kadar vatandaşların emrine amade, beraber olduklarını aktaran Bakan Soylu, "Eksik, aksak varsa da başımızın üstüne, onları tamamlamak da bizim görevimiz. Onun için burada valimizin koordinasyonunda kriz merkezinde olan kaymakamlarımız, kızılayımız, sivil toplum kuruluşlarımız var. Her depremde bizimle beraberler. Sağlık Bakanlığımız var, AFAD'ımız var, hep birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız var. Bu işin üstesinde rahat bir şekilde geleceğiz. Seneye bu zamanlar veya bundan bir iki ay sonsa bilesiniz. Cumhurbaşkanımızın evi yıkılan, ağır hasarlı olan tespit edilen kim varsa çelik konstrüksiyon ev yapacaksınız talimatı var. Bir daha bu depremlerle karşı karşıya kaldığı zaman bir sıkıntı çıkmasın diye onun da nasıl olduğu belli. 250 ahır yıkıldı, onları da yerine getireceğiz. Aynı zamanda hayvanları telef olanlar var. Onlara da yardımcı olacağız. Buradan normali sağlayana kadar, hep birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ufak tefek yapılmamış köprüler var. Onları da yapacağız. Valimizin burada tespitleri var. Bir takım yollar var. Hazır buraya gelmişken sayın bakanımızla, arkadaşlarımızla, karayollarımızla onlara da el vuracağız. Depremde zarar ziyanınız olmayacak bilesiniz. Elimizden geleni yapacağız, cumhurbaşkanımız talimatı odur. Milletimizin gönlü rahat edene kadar, talimatı var onu yerine getireceğiz. Eksik aksak ne varsa, bize ileteceksiniz. Dönem dönem bakan yardımcısı arkadaşlarımızı da göndereceğiz, biz de geleceğiz. Bakın ben de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat bey de acaba bir eksikliğimiz var mı diye sürekli olarak Elazığ ve Malatya'ya gider geliriz. İnşallah, bun hep birlikte sağlayacağız ve gerçekleştireceğiz. Böyle afetlerden, belalardan sizleri bizleri muhafaza etsin, duamız odur" ifadelerini kullandı.

"BURALARA HUZUR YAKIŞIYOR, DAHA FAZLA HUZUR OLACAK"

Yedisu Vadisi'nden geldiklerini anımsatan Soylu,"Vallahi huzurla geldik. Sizin de bunda katkınızın çok olduğunu biliyoruz. Buralara huzur yakışıyor, aynen ağacın yakıştığı gibi, aynen doğanın güzelliğinin yakıştığı gibi. Göresiniz ki önümüzdeki günlerde daha da fazla huzur olacak, kardeşlik olacak. Çocuklarımız çok daha fazla, daha güzel bir geleceğe umutla kucaklayacaklar. Bizim gereğimiz, onları güldürmek, onları yarına emin bir şekilde baktırabilmektir. Allah, sizden razı olsun. Bir emriniz olursa başımızın üzerindedir. Tekraren söylüyoruz, inşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Allah, yardımcımız olsun. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Soylu'ya, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek eşlik etti.

(Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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