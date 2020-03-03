Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti
Haberler » Güncel » Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti - Haber

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.

03.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:36
Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

İçişleri Bakanı , (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.

Soylu ile heyetin Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmesi, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmede, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yer aldı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler