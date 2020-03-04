Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyeti ile görüştü
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Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyeti ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve heyetini makamında kabul etti.

04.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 04.03.2020 00:18
Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyeti ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı , (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve heyetini makamında kabul etti.

Bakanlık Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Süleyman Soylu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Sn. Josep Borrel Fontelles ile bir araya geldi. Görüşmede, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yer aldı" denildi.Haber:  Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,


Kaynak: DHA

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