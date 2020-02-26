Bakan Soylu, AA Editör Masası'na konuk olacak
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Bakan Soylu, AA Editör Masası'na konuk olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

26.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:42
Bakan Soylu, AA Editör Masası'na konuk olacak

İçişleri Bakanı , (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Soylu, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Soylu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA

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