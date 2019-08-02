Bakan Soylu: 92 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar çocuklar da dahil olmak üzere 92 bin 280 Suriyeliye vatandaşlık verildi. Bunların 47 bini ergin, 45 bin 280'i çocuk." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, Suriye'deki gelişmelere göre Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeli sayısının artacağını belirtti.
Suriye'deki bu durumun ne kadar süreceğinin kestirilemediğini ifade eden Soylu, çatışmaların sona erdirilmesi sürecinin en kısa sürede tamamlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda çok önemli adımların atıldığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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