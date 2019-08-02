Bakan Soylu: 92 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, Suriye'deki gelişmelere göre Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeli sayısının artacağını belirtti.

Suriye'deki bu durumun ne kadar süreceğinin kestirilemediğini ifade eden Soylu, çatışmaların sona erdirilmesi sürecinin en kısa sürede tamamlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda çok önemli adımların atıldığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle