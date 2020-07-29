Bakan Soylu, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla bir araya geldi
81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanları ile yapılan toplantıdan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kurban Bayramı tedbirleri ile ilgili açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının...
29.07.2020 20:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:26
81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanları ile yapılan toplantıdan görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kurban Bayramı tedbirleri ile ilgili açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 salgını dolayısıyla Kurban Bayramı'nda illerde uygulanacak tedbirler değerlendiriliyor.
Kaynak: AA