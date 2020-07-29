Bakan Soylu, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla bir araya geldi 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanları ile yapılan toplantıdan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kurban Bayramı tedbirleri ile ilgili açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının...

81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanları ile yapılan toplantıdan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kurban Bayramı tedbirleri ile ilgili açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 salgını dolayısıyla Kurban Bayramı'nda illerde uygulanacak tedbirler değerlendiriliyor. Kaynak: AA