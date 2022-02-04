Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı, Ali Nargüner - Politika
 - Güncelleme:

Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valilerinin bir araya geldiği Valiler Toplantısı'na katıldı.

ANKARA (İHA) - Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valilerinin bir araya geldiği Valiler Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il valisinin katılımıyla gerçekleştirilen Valiler Toplantısı'na katıldı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Vilayetler Evi'nde basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilen toplantıda 2021 yılında valilikler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirdiği, 2022 yılında yapılacak faaliyetlerin ve planlamaların ele alındığı belirtildi.

Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi

Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi

Bakan Soylu, 81 ilin valileri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Politika

Süleyman Soylu, Ankara, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title