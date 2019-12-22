Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle Ankara'da bir araya gelecek
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Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle Ankara'da bir araya gelecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 81 ilin emniyet müdürü yarın Ankara'da bir araya gelecek.

22.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:38
Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle Ankara'da bir araya gelecek

İçişleri Bakanı başkanlığında, 81 ilin emniyet müdürü yarın 'da bir araya gelecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Soylu'nun ev sahipliğinde Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'nde gerçekleşecek toplantıda, üke genelindeki güvenlik durumu masaya yatırılacak.

Toplantıda il emniyet müdürlerinin yanı sıra içişleri bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve yardımcıları ile daire başkanları da hazır bulunacak.

Kaynak: AA
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