Bakan Soylu: 691 bin 890 kişiye çalışma, 178 bin 283 kişiye seyahat izin belgesi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Soylu: 691 bin 890 kişiye çalışma, 178 bin 283 kişiye seyahat izin belgesi (2)

Bakan Soylu: 691 bin 890 kişiye çalışma, 178 bin 283 kişiye seyahat izin belgesi (2)
Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK - Haberler | Güncel

İFTARINI MEHMETÇİKLE AÇACAKİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısının ardından valilik binasındaki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nü gezdi.

İFTARINI MEHMETÇİKLE AÇACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısının ardından valilik binasındaki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nü gezdi. Yeni konsept olarak düzenlenen kurumda görevlilerle sohbet eden Bakan Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra yeni yapılan 112 Çağrı Merkezi'ni gezerek yetkililerle görüştü. 112 Çağrı Merkezi'nde görevli olan AFAD, jandarma ve sağlık ekipleriyle sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Soylu'yu tören mangası karşıladı. Bir süre burada kalan Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Doğubayazıt ilçesine hareket etti. Bakan Soylu, Doğubayazıt Yaygınyurt üs bölgesindeki Yaşam Kulesi'nde Mehmetçikle birlikte iftarını açacak.


Bakan Soylu: 691 bin 890 kişiye çalışma, 178 bin 283 kişiye seyahat izin belgesi (2)
Bakan Soylu: 691 bin 890 kişiye çalışma, 178 bin 283 kişiye seyahat izin belgesi (2)
Bakan Soylu: 691 bin 890 kişiye çalışma, 178 bin 283 kişiye seyahat izin belgesi (2)
Bakan Soylu: 691 bin 890 kişiye çalışma, 178 bin 283 kişiye seyahat izin belgesi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

Tam kapanmada şu ana kadar 691 bin 890 kişi e-Devlet'ten izin belgesi aldı
Tam kapanmada şu ana kadar 691 bin 890 kişi e-Devlet'ten izin belgesi aldı
Kamyon çarpması sonucu yerlerde sürüklenen genç, kendisine değil telefonuna üzüldü
Kamyon çarpması sonucu yerlerde sürüklenen genç, kendisine değil telefonuna üzüldü
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Derya Yanık Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Soylu: 691 bin 890 kişiye çalışma, 178 bin 283 kişiye seyahat izin belgesi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 17:53:26. #1.15#

title