Bakan Soylu: 5 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2'Sİ GRİ KATEGORİDE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; Şırnak Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin gri kategoride yer aldığını açıkladı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde takım sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan 'Evrim Cembeli' kod adlı Menice Özkan olduğu belirlenmiştir. Teröristin, 6 Mayıs 2018 tarihinde Şırnak-Güçlükonak-Yağızoymak bölgesinde zırhlı aracın geçişi esnasında el yapımı patlayıcı ile saldırı eylemine katıldığı tespit edilmiştir. Diğer teröristin ise, sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde örgütün erzak, malzeme, silah ve mühimmat depolarının sorumlusu olduğu ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan, 'Tekoşin Cudi' kod adlı Edibe Kündün olduğu belirlenmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı