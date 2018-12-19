Bakan Soylu: "347 Terör Eylemini Oluşmadan Engelledik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, bu yıl 347" dedi.

Bakan Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen "Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme ve Analiz Çalıştayı"nın açılış programına katıldı. Programda konuşan Soylu, dünyanın "küresel terör" kavramıyla 11 Eylül saldırılarıyla tanıştığını belirterek, Amerika'nın bu saldırıyı küresel bir terör saldırısı olarak tanımladığını, mücadeleyi de küresel olarak yapmak gerektiğini öne sürerek Irak'la, Afganistan'ı işgal ettiğini vurguladı. ABD'nin bu müdahalesinin dünyadaki etkisine değinen Soylu, "Afganistan'daki haşhaş ekili alanların 17 bin hektardan 328 bin hektara çıktığı bir vaka olarak önümüzde duruyor. Bu finansman kaynağından terör örgütleri besleniyor. DEAŞ doğdu, PKK palazlandı, Türkiye, İspanya ve İngiltere'de tepkisel terör eylemleri yaşandı. 2002-2007 arasında terörist saldırılarda artış, 2007-2011 arasında yüzde 35'lik bir düşüş ve ardından 2011-2014 arasında Arap Baharı ile DEAŞ, Boko Haram, PKK/PYD eylemleriyle beraber tam yüzde 350'lik bir artış görüldü. Son dönemde ise özellikle bizdeki Fırat Kalkanı ile Zeytindalı harekatlarının, içeride PKK ve DEAŞ ile verdiğimiz mücadelenin etkisiyle 2014 sonrasında nispeten küresel ölçekte tekrar bir düşüş trendi yaşandı" diye konuştu.

"PKK, Avrupa'nın en ölümcül terör örgütü olarak belirlendi"

Soylu, global terörizm indeksine göre 2001'de 50 ülkede ölümle sonuçlanan terör saldırısı oluyorken 2016 yılında bu rakamın 79'a çıktığını bildirdi. Aynı raporda bölücü terör örgütü PKK'nın Avrupa'nın en ölümcül terör örgütü olarak belirlendiğini ifade eden Soylu, "Avrupa'da 2016'da 268, 2017'de de 71 kişi PKK kaynaklı olaylarla hayatını kaybetmiştir. Avrupa'da en tehlikeli ikinci örgüt DEAŞ'tır. Onun da 2016'daki eylemlerinden dolayı Avrupa'da 284 kişi hayatını kaybetmiştir, 2017'de ise bu rakam 64'e düşmüştür" şeklinde konuştu.

Terörün finansmanı meselesinin küresel bir ağ karakteri gösterdiğini dile getiren Soylu, afyonun çıktığı yerden DEAŞ ve PKK kanalıyla Avrupa'ya kadar gittiğini kaydetti. PKK'nın Avrupa uyuşturucu pazarının yüzde 80'ini doğrudan kontrol ettiğine dikkat çeken Soylu, aynı şekilde Avrupa'da üretilen sentetik uyuşturucunun da Balkan rotasıyla Türkiye'ye ve Ortadoğu'ya dağıtımının yine bu örgüt tarafından yapıldığını söyledi. Bunun bir finans ağı olduğuna dikkat çeken Soylu, Amerika'nın okyanus ötesinden gelip 20 bin tır silahı PKK/PYD'ye dağıttığını, bunun da ABD ile PKK arasındaki bir finans ve lojistik ağı olduğunu belirtti. Bakan Soylu, Avrupa'dan gelerek PKK/PYD ve DEAŞ'a katılmak için Ortadoğu'ya geçmeye çalışan yabancı terörist savaşçıların Türkiye sınırlarında yakalandığını vurgulayarak, "Çatışma bölgelerine geçeceği ve PKK/PYD, DEAŞ gibi örgütlere katılacağı bildirilen 28 AB üyesi ülke vatandaşı yaklaşık 9 bin 500 kişi hakkında daimi giriş yasağı konulmuştur ve listenin ilk iki sırasında Fransa ve Belçika yer almaktadır. Toplamda ise şu ana kadar 151 ülkeden 69 bin 967 kişiye ülkeye giriş yasağı konmuş, 100 farklı uyruktan 7 bin 31 kişi de yabancı terörist savaşçı olduğu için sınır dışı edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Batı'ya PKK ve FETÖ eleştirisi

Türkiye'nin FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C ile eş zamanlı olarak mücadele ettiğine dikkat çeken Soylu, bu terör örgütlerinin içinde dışarıdan destek almayan bir tane bile örgütün olmadığını söyledi. Soylu, bütün küresel terör ağlarında Türkiye'nin uğraştığı örgütlerin parçalarının olduğunu dile getirdi. Soylu, "Batılı dostlarımıza terörle mücadele konusunda bir şey anlatmak, deveye hendek atlatmaktan daha zor. Hala o teröristlerle işbirliği aşklarından vazgeçebilmiş değiller. Hala aşırı sol terör örgütlerine, PKK'ya oturum hakkı veriyorlar, hala lojistik ve finans desteği sağlıyorlar. PKK, 80'lerin ortalarından itibaren Avrupa'nın en büyük suç örgütü ama hala biz iade taleplerimizin çoğundan yanıt alamıyoruz. FETÖ ile ilgili onlarca, belki yüzlerce görüşme yaptık, her düzeyde görüşme yaptık ama hala amiyane tabirle gak guk ediyorlar" diye konuştu.

"347 terör eylemini oluşmadan engelledik"

Soylu, "Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesinde. PKK terörist sayısı tarihinin en düşük seviyesinde. DHKP-C ve MKP kırsaldan tamamen silindi. FETÖ'nün bütün haberleşme ağları, ByLock'tan ankesörlü telefon sistemlerine kadar hepsi çökertildi. Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, bu yıl 347. Kimsenin görmezden gelemeyeceği büyük bir mücadele ve elde edilen ciddi bir başarı var. Yöneticisinden sahada operasyon yapan elemanlarımıza, istihbarat birimlerimize kadar bütün arkadaşlarımın bu başarıda büyük payı, alınteri, canı, kanı vardır" dedi.

Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve 81 ilden gelen TEM şube müdürleri katıldı. Öte yandan, 15 Temmuz gazisi eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan da programa katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA