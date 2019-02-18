Bakan Soylu: "311 Bin 968 Suriyeli Geri Döndü"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halihazırda ülkemizde uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018 yıl sonu itibarıyla 268 bin 3, 2019'un ilk beş haftasında 16 bin 523 kişidir. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı şu ana kadar 311 bin 968 kişidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" Programının Tanıtım Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, 21'inci yüzyıla ilişkin beklentilerin içinde Ortadoğu ve Suriye kaynaklı bu denli büyük bir kitlesel göç olmadığını ifade ederek, 2018 yılı itibarıyla dünyada 245 milyon uluslararası göçmen olduğunu aktardı. Bu sayı dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi olan Brezilya nüfusundan fazla olduğunu anımsatan Soylu, "Dünyada kendi istekleri dışında yerlerinden edilmiş insan sayısı ise son 15 yıl içinde yaklaşık 3,5 kat artarak 71,4 milyona ulaşmıştır. Bu sayı da Fransa'nın nüfusundan daha fazladır. Türkiye'de farklı statülerle bulunan diğer ülke vatandaşları, yaklaşık 4,5 milyon kişidir. Bu da Hırvatistan nüfusundan fazladır. Bu sayıların hepsi, elbette ki ciddidir, şoke edicidir, ama en azından hayattaki insanları ifade etmektedir. Oysa 2000 yılından günümüze kadar 60 binin üzerinde göçmenin çeşitli sebeplerle hayatını kaybetmesi, konunun asıl dramatik olan boyutudur" dedi.

Soylu, sadece son 6 yılda Akdeniz'de hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 26 kişi olduğu bilgisini verdi.

"En dezavantajlı coğrafi pozisyon"

Ortadoğu kaynaklı göç dolayısıyla Türkiye'de nüfusunun yaklaşık yüzde 4,5-5'ine tekabül eden yabancı olduğunu aktaran Soylu, göçün ağırlığının dünya üzerinde ülkelerin ekonomik ve fiziki güçlerine ters oranda ve dengesiz şekilde dağıldığını söyledi. Türkiye'nin, göç yönetimi noktasında belki de dünyadaki en dezavantajlı coğrafi pozisyona sahip olduğunun altını çizen Soylu, "Türkiye, göçe kaynaklık eden Suriye ve Irak gibi ülkelere doğrudan komşudur. Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden gelenlerin güzergahı olan İran'la yine doğrudan komşudur. Düzensiz göçmen geçişlerinde bir cazibe merkezi olan Ege, Akdeniz ve Karadeniz üzerinde geniş bir alanda da sorumluluğumuz vardır. Dolayısıyla hemen hemen bütün kara ve deniz sınırlarımızda düzenli ve düzensiz göçle ilgili bir mesai harcamak, tedbir almak ve bu alanı göç anlamında yönetmek durumundayız. Ayrıca yine aynı rota ve aynı sorumluluk sahalarında terörist sızmalarına karşı ve uyuşturucu sevkiyatlarına karşı da ciddi bir mücadele halindeyiz. Yani özetle karşımızda çok büyük bir geçiş talebi var ve biz sapla samanı doğru şekilde ayırmak zorundayız. Halihazırda ülkemizde uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018 yıl sonu itibarıyla 268 bin 3, 2019'un ilk beş haftasında 16 bin 523 kişidir. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı şu ana kadar 311 bin 968 kişidir. Göçü yönetme noktasında Göç Genel Müdürlüğümüzün 3 bin 724 personelinin yanı sıra, Sahil Güvenlik Komutanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve AFAD Başkanlığımızın konuyla ilgili birimlerindeki binlerce insan, göçle ilgili gerçekten ciddi ve özverili bir mesai harcamaktadır" şeklinde konuştu.

Soylu, düzenlenecek konferansa 52 katılımcı, 7 gözlemci ülke ve 14 uluslararası kuruluşun temsilcilerinin katılacağını belirtti. Bakanlar Konferansı'nın, Budapeşte Süreci'nin gelişmesinde kilometre taşı olarak değerlendirilen bir buluşma olduğunu dile getiren Soylu, konferansta edinilen saha tecrübelerinin istişare edileceğini ve atılacak adımların daha somut bir şekilde belirleneceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA