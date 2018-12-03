Bakan Soylu: "285 Bin 424 Kişi Ülkesine Geri Döndü"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin ve Zeytin Dalı Operasyonları sonrasında 285 bin 424 kişinin ülkelerine geri döndüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen "İl Göç Müdürleri Toplantısı"na katıldı. Programda konuşan Soylu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde en çok mesai harcadıkları konulardan birisinin göç olduğunu söyledi. Özellikle Suriye kaynaklı kitlesel göç konusunda Türkiye'nin söylemediği, dile getirmediği hiçbir konunun eksik kalmadığını belirten Soylu, ulusal ve uluslararası platformda söylenmesi gereken ne varsa Türkiye'nin bunu söylediğini ifade etti.

"İnsanlık dışı tedbirler alıyorlar"

Dünyanın göç meselesine kayıtsız kaldığını vurgulayan Soylu, "Binlerce kilometre uzakta, sınır komşusu falan değilken 'aman ülkeme Suriyeli göçmen girmesin' diye teyakkuza geçiyorlar, insanlık dışı tedbirler alıyorlar, sınır birlikleri, elektrikli teller hazırlıyorlar. Yani meselenin insani boyutundan olabildiğince uzak duruyorlar ama Ortadoğu'da olan bitene karışmaktan da geri durmuyorlar. Ortadoğu'da harcanmak üzere devasa savunma bütçeleri ayırıyorlar, uçaklar, askeri personeller gönderiyorlar. Ortadoğu ile ilgili bir mesele oldu mu kendilerini bir şekilde süreçlere dahil ediyorlar" diye konuştu.

"285 bin 424 kişi ülkesine döndü"

Soylu, Türkiye'nin göçü engellemediğini, göçü yönettiğini belirterek, Türkiye'nin şu anda dünyada en çok mülteci barındıran ülke olduğuna dikkat çekti. Afrin ve Zeytin Dalı Operasyonları sonrasında 285 bin 424 kişinin ülkelerine geri döndüğü bilgisini paylaşan Soylu, "Ancak şu da bir gerçek ki bölgeye ilişkin büyük bir bilgi kirliliği söz konusu. Öyleyse bizler bu insanların geldikleri yerle ilgili doğru bilgilere ulaşıp bunu muhataplarına aktarmayı, eğer varsa bir geri dönüş imkanı hakkında insanları doğru bilgilendirmeyi bir hedef olarak belirleyebiliriz. Elbette ki Hatay, Şanlıurfa gibi yüksek miktarda mülteci barındıran ve zaten sınırda olan iller için bu pek mümkün ve gerekli olmayabilir ama diğer illerimizde bu konuya eğilmek, bana sorarsanız doğru bir adım olacaktır. Görev yaptığınız ildeki Suriyelileri neredeyse tek tek, isim isim bilmelisiniz. Nereden geldiler, hangi şartlarla geldiler, eğitimi, birikimi, mesleği nedir, asayiş durumu nedir, burada kalmayla ilgili düşünceleri ve yaklaşımları nedir bunların hepsiyle ilgili bir fikriniz olmalı" şeklinde konuştu.

Suriye kaynaklı göç alanının Türkiye'nin ip üstünde değil, kılıç üstünde yürüdüğü bir alan olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "İçişleri Bakanlığı olarak bütün kolluk birimleri ile aynı çatı altındayız. Keza AFAD'ın da bize katılmasıyla kapasitemiz daha da arttı. Nüfus idaresi ve diğer birimlerimizle göçü yönetecek neredeyse bütün argümanlar artık bakanlığımız bünyesinde. Hangi noktada sorun yaşıyorsanız, hangi noktada çözüm önerileriniz varsa, taşrada hangi başlıkları önemli görüyorsanız bunu bizlerle mutlaka paylaşın. İletişimi hem göçmenlerle hem de kendi içimizde en üst seviyeye çıkarmak, bana göre başarının anahtarı olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA