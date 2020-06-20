Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'in Hizan ilçesi Kolludere Köyü'nde 28 öğrencinin sınav evrakının sabah erken saatte jandarma helikopteri ile götürüldüğünü duyurdu.

Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü
20.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:15

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'in Hizan ilçesi Kolludere Köyü'nde 28 öğrencinin sınav evrakının sabah erken saatte jandarma helikopteri ile götürüldüğünü duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis Hizan Kolludere Köyü'nde LGS'ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte jandarmamız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye" ifadelerini kullandı. Soylu, helikopterin fotoğraflarını da paylaştı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek Haber
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Bakan Akar, 'Fransız savaş gemisine taciz' iddiasına sert yanıt verdi
Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Mustafa Ceceli Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Semih Özsoy Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Milli Kadın
Şu an buradasınız: Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 17:21:11. #1.14#
title