05.02.2020 19:11 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:12

Bakan Soylu: 24 şehidimiz var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van- Bahçesaray yolundaki 2 kez çığ düşen bölgeye gidip, incelemelerde bulundu. Buradaki çalışmaları yakından takip eden Bakan Soylu, olayla ilgili açıklama yaptı. 63 kişinin kurtarıldığını ve 24 kişinin şehit olduğunu belirten Bakan Soylu, açıklamasında şunları söyledi:

"Dün sabah 17.45'te Van- Bahçesaray karayolunda yani burada bir minibüs çığ altında kaldı. Daha sonra arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde de başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, çığ bölgesinin 100 metre yakınında arama kurtarma çalışması yapılıyordu. Orada ikinci bir çığ indi. Orada 63 kişi sağ olarak kurtarıldı ve hastanelere nakledildi. 24 de şehidimiz var. Bunlardan 11'i jandarma personeli, 7'si güvenlik koruyucusu, 3 itfaiye eri, 1 Turkcell çalışanı, 2 karayolu çalışanı ve 2 de sivil vatandaş olmak üzere burada hayatını kaybetti ve hastanelere götürüldü. Çığ altında 2 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Bir değerlendirme yaptık, buradan şu an itibarıyla ekipler çekildi. Hava şartları çok kötü. Yarın sabah tekrardan burada olacağız. Hava iyi olursa, çığ altında kalanları kurtarmaya çalışacağız."

Bakan Albayrak ve Bakan Kurum, deprem bölgesinde incelemede bulundu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, beraberindeki Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valisi Çetin Oktay ile Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Albayrak ve Bakan Kurum, daha sonra sorunlarını ve taleplerini dinledi. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından Albayrak ve Kurum, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giderek, yaralıları ziyaret etti.

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Haber: ELAZIĞ - (DHA)

Kaynak: DHA

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