Bakan Soylu: 2020 yılında PKK'ya katılım, 1984'ün de altında kaldı
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Bakan Soylu: 2020 yılında PKK'ya katılım, 1984'ün de altında kaldı

02.01.2021 12:16 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:21
Bakan Soylu: 2020 yılında PKK'ya katılım, 1984'ün de altında kaldı

Bakan Soylu: 2020 yılında PKK'ya katılım, 1984'ün de altında kaldıİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya 2020 yılındaki katılımın, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kalarak 52 kişi olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu: 2020 yılında PKK'ya katılım, 1984'ün de altında kaldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya 2020 yılındaki katılımın, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kalarak 52 kişi olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Türkiye'nin topyekün PKK ile mücadelesinde geldiği noktayı Twitter hesabından paylaşarak, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı; sayı 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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